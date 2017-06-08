ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Директор ЖКХ Полоцка попался на махинациях с дровами

09.06.2017 16:57 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 9 июн – Sputnik. Директор и начальник отдела маркетинга КУП "ЖКХ Полоцка" стали фигурантами уголовного дела, возбужденного по факту излишнего расходования госсредств, сообщила Sputnik в пятницу официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Директор ЖКХ Полоцка попался на махинациях с дровами
© Sputnik / Виктор Толочко
Министра природы отстранили от работы: в чем подозревают Ковхуто

Работники ЖКХ подозреваются в превышении служебных полномочий, в результате чего городской бюджет на закупках топлива потерял 467 тысяч рублей.

"Они, имея возможность закупать топливо у Полоцкого лесхоза, без обоснования заключили договоры с частными предприятиями", – сказала Сахарова.

Она также уточнила, что махинации выявили сотрудники ДФР по Витебской области во время проверки КУП. 

По словам собеседницы Sputnik, сейчас 38-летний директор предприятия временно отстранен от занимаемой должности, а на его имущество, как и на имущество главного маркетолога КУП, наложен арест.

В настоящее время УСК по Витебской области продолжает расследование дела в отношении данных должностных лиц.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас 38-летний директор предприятия временно отстранен от занимаемой должности, а на его имущество наложен арест.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Дружба народов: поляк обокрал литовца в белорусском пункте пропуска
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика