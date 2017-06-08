Директор ЖКХ Полоцка попался на махинациях с дровами

МИНСК, 9 июн – Sputnik. Директор и начальник отдела маркетинга КУП "ЖКХ Полоцка" стали фигурантами уголовного дела, возбужденного по факту излишнего расходования госсредств, сообщила Sputnik в пятницу официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.



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Работники ЖКХ подозреваются в превышении служебных полномочий, в результате чего городской бюджет на закупках топлива потерял 467 тысяч рублей.

"Они, имея возможность закупать топливо у Полоцкого лесхоза, без обоснования заключили договоры с частными предприятиями", – сказала Сахарова.

Она также уточнила, что махинации выявили сотрудники ДФР по Витебской области во время проверки КУП.

По словам собеседницы Sputnik, сейчас 38-летний директор предприятия временно отстранен от занимаемой должности, а на его имущество, как и на имущество главного маркетолога КУП, наложен арест.

В настоящее время УСК по Витебской области продолжает расследование дела в отношении данных должностных лиц.