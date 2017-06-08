Женщина на Opel сбила в Бобруйске ученицу 4-го класса

МИНСК, 9 июн – Sputnik. Ученица 4-го класса пострадала в результате ДТП в Бобруйске: девочку сбил легковой автомобиль, сообщил в пятницу ресурс BobrLife .

Авария произошла вечером 7 июня: в 20:45 машина Opel Zafira в одном из дворов на улице Гоголя совершил наезд на учащуюся одной из школ города.

Сообщается, в результате аварии девочка получила переломы. 44-летняя женщина, которая управляла автомобилем, доставила пострадавшую в учреждение здравоохранения.

В настоящее время девочка находится на лечении в травматологическом отделении Бобруйской центральной районной больницы.

По факту ДТП сотрудники ГАИ проводят проверку, устанавливаются возможные очевидцы происшествия.