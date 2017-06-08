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Около 4 тонн безакцизного пива изъято у предприятия в Брестском районе
09.06.2017 18:23 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 июн — Sputnik. Обнаруженный и изъятый товар не имел документов, подтверждающих легальность его изготовления и хранения, сообщили в пятницу в УВД Брестского облисполкома.
Безакцизная продукция попала в поле зрения правоохранителей во время проверки одного из частных предприятий по производству пива. Сотрудники отделения по борьбе с экономическими преступлениями Брестского РОВД обнаружили почти четыре тонны пива, на которое не было документов. Легальность изготовления и хранения товара оказались под вопросом.
"Пиво в количестве 3590 литров на сумму 21540 рублей изъято", — сообщили в УВД.
По данному факту сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.
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Крупная партия пива без документов была обнаружена на одной из частных пивоварен Брестчины.
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