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Полицейские спасли парня, который пытался выпрыгнуть из окна в Луцке

09.06.2017 22:18 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 июн — Sputnik. Патрульные украинского Луцка спасли 21-летнего молодого человека, который собирался покончить с собой, выпрыгнув из окна девятого этажа жилого дома, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Полицейские сначала пытались поговорить с расстроенным парнем, а потом в момент прыжка сумели схватить его. Этот момент запечатлен на фото.

По словам Авакова, к решению прыгнуть молодого человека привели жизненные обстоятельства: нелады с девушкой, проигрыш зарплаты и другое. Парень пытался отцепиться от патрульного, который держал его за руку. А в это время второй полицейский разбил стекло этажом ниже и схватил парня его за ноги.

"Парни рисковали и своей жизнью — риск быть вовлеченными в падение, упасть всем вместе", — отметил Аваков.

К счастью, все обошлось. И полицейские, и молодой человек остались живы. Министр сообщил, что отметит наградой правоохранителей "за мужество, сноровку и честную позицию неравнодушного полицейского".

 
Теги: Минск
 
 
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Сотрудники украинской полиции предотвратили попытку суицида, рискуя своей жизнью и здоровьем.

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