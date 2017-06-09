В Орше при пожаре погибли мужчина и женщина

В ночь на 10 июня в Орше при пожаре в частном доме погибли два человека, сообщает пресс-служба МЧС .

Сообщение о пожаре в доме в переулке Гастелло в Орше поступило спасателям в 4.47. Огонь повредил потолочное перекрытие, стены, имущество.

В помещении спасатели обнаружили два трупа — 49-летней хозяйки дома и 42-летнего мужчины. Причина пожара устанавливается.