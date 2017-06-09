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Мужчина стрелял по прохожим из охотничьего ружья в подмосковном поселке

10.06.2017 19:36 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 июн — Sputnik. Мужчина устроил стрельбу по прохожим из охотничьего ружья с территории своего дома в подмосковном поселке, сообщили в субботу в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Инцидент произошел в деревне Кратово Раменского района. 50-летний мужчина забаррикадировался в своем доме, а затем из окна открыл стрельбу по людям.

На место происшествия прибыла полиция и бригады медиков. Оно оцеплено сотрудниками полиции. Проводится весь комплекс необходимых мероприятий, направленных на задержание злоумышленника.

По предварительным данным, в результате инцидента пострадали три человека. Все — случайные прохожие. Двое пострадавших доставлены в Раменскую ЦРБ, еще один мужчина с ранением в ногу госпитализирован в больницу в Жуковском.

Стало известно, что бойцы Росгвардии и полицейские приняли решение штурмовать дом, в котором укрылся "стрелок".

СМИ сообщают, что два человека остаются на участке дома в Кратова. В настоящее время проверяется, живы они или нет.

 
Теги: Минск
 
 
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Злоумышленник забаррикадировался в своем доме, а затем из окна открыл стрельбу по людям.

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