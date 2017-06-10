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Стрельба в подмосковном Кратово: погибли четыре человека

10.06.2017 22:26 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 июн — Sputnik. Мужчина открыл стрельбу по прохожим из охотничьего ружья с территории своего дома в поселке Кратово Раменского района, возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, передает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы России.

Стрельба в подмосковном Кратово: погибли четыре человека
© Pixabay
Мужчина стрелял по прохожим из охотничьего ружья в подмосковном поселке

По уточненным данным агентства, в результате стрельбы под Москвой погибли четыре человека. Ранее сообщалось, что бойцы Росгвардии и полицейские начали штурм дома.

Возбуждено уголовно дело сразу по нескольким статьям, среди которых "убийство двух и более лиц", "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".

Ранее стало известно, что злоумышленнику удалось сбежать. Местоположение "кратовского стрелка" обнаружено.

Сообщается, что мужчина, устроивший стрельбу в Кратово, является бывшим сотрудником МЧС.

Два человека госпитализированы после нападения. Спецоперация продолжается. После штурма дом, в котором забаррикодировался стрелявший, загорелся по всей площади.

 
Теги: Минск
 
 
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Злоумышленнику удалось сбежать с места преступления, однако его местонахождение уже обнаружено.

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