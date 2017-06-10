Экс-ведущий Top Gear Ричард Хаммонд попал в ДТП во время съемок

МИНСК, 10 июн — Sputnik. Бывший ведущий популярного шоу Top Gear Ричард Хаммонд попал в аварию во время гонок по горным дорогам в швейцарском кантоне Санкт-Галлен.



© AP/ Mark Yeoman BBC America via AP Top Gear перезапустили с новыми ведущими и похожим на старый стилем

По данным информагентств, автомобиль под управлением Хаммонда сошел с проезжей части, перевернулся и загорелся. Пострадавшего доставили в больницу вертолетом. Отмечается, что ДТП произошло на закрытом участке трассы.

По данным местной полиции, Хаммонд был в сознании и сам выбрался из машины.

Коллега пострадавшего, также известный ведущий Джереми Кларксон, назвал эту аварию одной из самых страшных, которую когда-либо видел. Также в сообщении, опубликованном в его аккаунте в "Твиттере", он сообщил, что с Ричардом все хорошо.

It was the biggest crash I've ever seen and the most frightening but incredibly, and thankfully, Richard seems to be mostly OK. — Jeremy Clarkson (@JeremyClarkson) 10 июня 2017 г. ​

Ведущий участвовал в съемках телешоу The Grand Tour, когда случилась авария. Хаммонд управлял белым спортивным автомобилем Rimac Concept One.



© Sputnik Рамиль Ситдиков Автомобильное шоу Top Gear в Москве

Top Gear — одна из самых популярных британских телепередач об автомобилях. Она выходила в эфир с конца 1970-х. В 2015 году ведущие Кларксон, Хаммонд и Джеймс Мэй покинули шоу. Немного позднее все трое создали новое автомобильное шоу The Grand Tour.