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Экс-ведущий Top Gear Ричард Хаммонд попал в ДТП во время съемок
10.06.2017 21:56 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 июн — Sputnik. Бывший ведущий популярного шоу Top Gear Ричард Хаммонд попал в аварию во время гонок по горным дорогам в швейцарском кантоне Санкт-Галлен.
© AP/ Mark Yeoman BBC America via AP
По данным информагентств, автомобиль под управлением Хаммонда сошел с проезжей части, перевернулся и загорелся. Пострадавшего доставили в больницу вертолетом. Отмечается, что ДТП произошло на закрытом участке трассы.
По данным местной полиции, Хаммонд был в сознании и сам выбрался из машины.
Коллега пострадавшего, также известный ведущий Джереми Кларксон, назвал эту аварию одной из самых страшных, которую когда-либо видел. Также в сообщении, опубликованном в его аккаунте в "Твиттере", он сообщил, что с Ричардом все хорошо.
Ведущий участвовал в съемках телешоу The Grand Tour, когда случилась авария. Хаммонд управлял белым спортивным автомобилем Rimac Concept One.
© Sputnik Рамиль Ситдиков
Автомобильное шоу Top Gear в Москве
Top Gear — одна из самых популярных британских телепередач об автомобилях. Она выходила в эфир с конца 1970-х. В 2015 году ведущие Кларксон, Хаммонд и Джеймс Мэй покинули шоу. Немного позднее все трое создали новое автомобильное шоу The Grand Tour.
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Известного ведущего госпитализировали после аварии, в которую Хаммонд попал в Шввейцарии.
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