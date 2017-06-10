МИНСК, 11 июн — Sputnik. Житель подмосковного поселка в субботу вечером утроил стрельбу по прохожим из окна своего дома. После этого мужчина несколько часов отстреливался от силовиков и смог сбежать в лес.

С чего все началось

Мужчина 1967 года рождения забаррикадировался в частном доме в поселке Кратово Раменского района и начал стрелять из окна по случайным прохожим. Четыре человека погибли, еще двое госпитализированы с ранениями.

На место происшествия прибыли сотрудники полиция, бойцы Росгвардии, бригады медиков и следователи. Правоохранители начали штурм дома, во время которого оказалось, что "стрелок" вооружен гранатами.



© Sputnik Максим Блинов Ситуация в поселке Кратово Московской области

Во время противостояния злоумышленника и силовиков загорелась крыша дома, где засел мужчина. Через час постройка горела уже по всей площади. Позже стало известно, что "стрелок" смогу покинуть дом и сбежать. Его местонахождение было вскоре обнаружено.

Отстреливался несколько часов

После того, как злоумышленник был окружен, началась стрельба. Мужчина оказывал сопротивление в течение нескольких часов. Как сообщили в МВД РФ, он отстреливался, бросал гранаты. Всего было 14 взрывов, в результате операции пострадали четыре спецназовца.

В итоге преступник был ликвидирован.

Вел себя "тихо и спокойно"

Соседи злоумышленника не понимают, что могло его толкнуть на преступление. Жители поселка назвали его "тихоней" и рассказали, что у него не было детей, жил с матерью. Некоторые предполагают, что причиной могло стать то, что мужчина воевал в Чечне. Однако эта информация не подтверждена.



© Sputnik Максим Блинов Стрельба в подмосковном Кратово: погибли четыре человека

Стало известно, что "стрелок" раньше работал в МЧС РФ. В отношении него следователи возбудили уголовное дело по трем статьям: незаконный оборот оружия, убийство двух и более лиц и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

В прокуратуре Московской области сообщили, что расследование этого дела взято на особый контроль.

Оружие выкопал

По предварительным данным, "кратовский стрелок" совершил убийство четырех человек с помощью оружия времен Великой Отечественной войны, которое он незаконно выкопал в подмосковной лесу и модифицировал. Ружье он не регистрировал. Хотя хранение оружия и патронов в России подлежит государственному лицензированию.

Гранаты, которыми злоумышленник закидывал бойцов спецназа, были наступательными — также времен Великой Отечественной войны.

Неделей ранее похожий случай произошел в Тверской области . Электрик застрелил из ружья девять человек. По данным МВД России, он пил в компании малознакомых людей в дачном доме, завязалась ссора, после которой мужчина открыл стрельбу. В ней удалось выжить только одному человеку.