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После экстренной посадки самолета в Кельне задержаны три человека

11.06.2017 11:23 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 июн — Sputnik. Три пассажира лайнера, летевшего из словенской Любляны, были задержаны в немецком международном аэропорту Кельн/Бонн, сообщила полиция города.

После экстренной посадки самолета в Кельне задержаны три человека
© Sputnik/
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Правоохранители изъяли у одного из мужчин рюкзак и взорвали его. Пока неизвестно, что находилось внутри сумки. Полиция допрашивает задержанных и остальных пассажиров лайнера.

Воздушное сообщение в аэропорту Кельн/Бонн было временно прекращено из-за экстренной посадки Airbus A319, который следовал из Любляны в Лондон. Согласно заявлению воздушной гавани, пилоту доложили о подозрительном разговоре на борту. После этого он решил совершить неплановую посадку в немецком городе.

В аэропорту 151 пассажир благополучно покинул самолет, после чего началась полицейская операция. Вылеты и прилеты были остановлены, задержались вылеты 20 рейсов. Через некоторое время воздушная гавань продолжила работу.

 
Теги: Минск
 
 
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Пилоту доложили о подозрительном разговоре на борту, и он принял решение экстренно посадить самолет в Кельне.

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