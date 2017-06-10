После экстренной посадки самолета в Кельне задержаны три человека

МИНСК, 11 июн — Sputnik. Три пассажира лайнера, летевшего из словенской Любляны, были задержаны в немецком международном аэропорту Кельн/Бонн, сообщила полиция города.

Правоохранители изъяли у одного из мужчин рюкзак и взорвали его. Пока неизвестно, что находилось внутри сумки. Полиция допрашивает задержанных и остальных пассажиров лайнера.

Воздушное сообщение в аэропорту Кельн/Бонн было временно прекращено из-за экстренной посадки Airbus A319, который следовал из Любляны в Лондон. Согласно заявлению воздушной гавани, пилоту доложили о подозрительном разговоре на борту. После этого он решил совершить неплановую посадку в немецком городе.

В аэропорту 151 пассажир благополучно покинул самолет, после чего началась полицейская операция. Вылеты и прилеты были остановлены, задержались вылеты 20 рейсов. Через некоторое время воздушная гавань продолжила работу.