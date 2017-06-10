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Житель Пинска убил сторожа и похитил сейф с крупной суммой денег

11.06.2017 11:47 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 июн — Sputnik. Жестокое и дерзкое преступление совершено в Пинске, директор предприятия приехал на работу и обнаружил труп сторожа, а также кражу сейфа, сообщили Sputnik в воскресенье в УВД Брестского облисполкома.

Установлено, что на территории одного из частных предприятий Пинска найден труп 26-летнего сторожа со следами насильственной смерти. Из помещения офиса неизвестный похитил металлический сейф, в котором находилась крупная сумма денег.

Сотрудники уголовного розыска Брестчины установили и задержали по горячим следам ранее судимого 39-летнего жителя Пинска.

"В ходе обыска у задержанного была обнаружена часть похищенных денег и металлический сейф", — отметили в УВД.

По данному факту Пинский межрайонный отдел Следственного комитета Беларуси возбудил уголовные дела по п.12 ч.2 ст.139 УК Республики Беларусь и по ч.3 ст.207 УК Республики Беларусь. Назначен ряд экспертиз, задержанного поместили в изолятор временного содержания.

 
Теги: Минск
 
 
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По горячим следам правоохранители задержали ранее судимого пинчанина, у которого обнаружили похищенные деньги и сейф.

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