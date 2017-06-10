Умер единственный сын Лидии Ермошиной

МИНСК, 11 июн — Sputnik. Сын главы Центризбиркома Беларуси Лидии Ермошиной Алексей умер в возрасте 40 лет, эту информацию подтвердили Sputnik его знакомые и коллеги.

Алексей Ермошин — единственный ребенок главы ЦИК Беларуси. Пошел по стопам матери и закончил юридический факультет, после чего работал в прокуратуре, а последние годы — в Минской областной коллегии адвокатов.

О смерти Алексея первыми сообщили негосударственные СМИ. Причина смерти 40-летнего юриста пока не известна. Попрощаются с Ермошиным, как сообщили его коллеги, 12 июня.

Борщ и наказания

Про своего сына Ермошина неоднократно говорила, что он — "вся ее семья". Отношения у них были близкими, а Алексей даже ходил в майке с фразой "Я люблю мамин борщ".

"Он борщ вообще уже не ест… Да, мы с сыном друзья, единомышленники. Хотя не секретничаем. Но у нас есть схожесть в большом — во взглядах на жизнь, на политику, мироустройство. А по мелочам он меня раздражает и даже часто. Несобранный, на меня в этом плане не похож. Это отцовское, к сожалению, — в этом многое взял от отца", — признавалась глава ЦИК в интервью Sputnik.

По признанию Лидии Михайловны, она иногда могла наказать сына телесно — но в исключительных случаях.

"Единственное, за что я своего сына наказывала телесно, подымала руку, это, когда он исчезал со двора, и я его не могла найти. Но этим я добилась того, что даже в те времена, когда не было сотовых телефонов, а Алексей уже начал ходить на какие-то гулянки лет в 17, он мне звонил из любого места, находил телефон, чтобы сказать: "Не волнуйся, я там-то и там-то", — рассказывала Ермошина.

Новый год, семья и путешествия

Как признавалась Ермошина, они с сыном отмечали каждый Новый год — вместе ходили в баню, после чего ели мясо и картошку на гриле. Такая традиция завелась в семье главы ЦИК уже много лет назад и укрепилась в последние годы, когда скончалась мама Лидии Михайловны. Отец же Алексея, Дмитрий, живет в Калининграде.

Своей семьи Алексей Ермошин так и не завел — его мать иронизировала по этому поводу: "По крайней мере, он не сделал несчастной ни одну женщину".

После того, как Ермошину убрали из списка невъездных в страны Евросоюза, она смогла реализовать сразу несколько своих давних мечтаний — увидела Париж и съездила с сыном в тур по Италии, о котором потом активно делилась впечатлениями с журналистами.

Вторая трагедия за месяц

В июне смерть сына стала второй трагедией в семье Ермошиной. Как стало известно, неделю назад в ДТП погиб ее племянник Вадим Капустин — живущий в Бобруйске хоккеист, с которым Алексей Ермошин поддерживал теплые взаимоотношения.

Sputnik выражает соболезнования Лидии Михайловне Ермошиной и всем родным Алексея.