ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Пинске по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве и похищении сейфа с деньгами

11.06.2017 13:31 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Милиция по горячим следам задержала в Пинске 39-летнего подозреваемого в убийстве и похищении сейфа с деньгами. Об этом сообщается на сайте УВД Брестского облисполкома.

Руководитель одного из частных предприятий сообщил в оперативно-дежурную часть Пинского РОВД, что обнаружил труп 26-летнего сторожа своей фирмы со следами насильственной смерти. Он также заявил, что из офиса похищен металлический сейф с крупной суммой денег.

Сотрудники уголовного розыска Брестчины установили личность предполагаемого преступника и задержали по горячим следам ранее судимого 39-летнего жителя Пинска. В ходе обыска у него была обнаружена часть похищенных денег и металлический сейф.

По данному факту возбуждены уголовные дела по п.12 ч.2 ст.139 УК (Убийство) и по ч.3 ст.207 УК (Разбой), назначен ряд экспертиз. Задержанный находится в изоляторе временного содержания.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Милиция по горячим следам задержала в Пинске 39-летнего подозреваемого в убийстве и похищении сейфа с деньгами. Об этом сообщается на сайте УВД Брестского...

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Умер единственный сын Лидии Ермошиной
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика