В Пинске по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве и похищении сейфа с деньгами

Милиция по горячим следам задержала в Пинске 39-летнего подозреваемого в убийстве и похищении сейфа с деньгами. Об этом сообщается на сайте УВД Брестского облисполкома.

Руководитель одного из частных предприятий сообщил в оперативно-дежурную часть Пинского РОВД, что обнаружил труп 26-летнего сторожа своей фирмы со следами насильственной смерти. Он также заявил, что из офиса похищен металлический сейф с крупной суммой денег.

Сотрудники уголовного розыска Брестчины установили личность предполагаемого преступника и задержали по горячим следам ранее судимого 39-летнего жителя Пинска. В ходе обыска у него была обнаружена часть похищенных денег и металлический сейф.

По данному факту возбуждены уголовные дела по п.12 ч.2 ст.139 УК (Убийство) и по ч.3 ст.207 УК (Разбой), назначен ряд экспертиз. Задержанный находится в изоляторе временного содержания.