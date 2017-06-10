В туристическом комплексе под Минском взорвался котел самогонного аппарата

10 июня в винокурне туристического комплекса «Дукорскі маёнтак» взорвался котел самогонного аппарата, сообщает МЧС. При этом ожоги и травмы получил работник винокурни.



Винокурня в усадьбе «Дукорскі маёнтак»

10 июня в 11.22 спасателям поступило сообщение о разрыве котла самогонного аппарата в здании винокурни туристического комплекса «Дукорский маентак», расположенного в Пуховичском районе.

В результате разрыва частично обрушилась кровля здания, повреждено имущество внутри него. Пострадал работник винокурни 1957 года рождения. С ожогами 1−3 степени (30% тела) и травмами различной степени тяжести он был госпитализирован.

Причина разрыва устанавливается.

Как сказано на сайте усадебного комплекса, «Дукорский маёнтак» имеет решение правительства на приготовление собственного официального самогона.