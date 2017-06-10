Фотофакт: Opel вылетел в клумбу с проезжей части в центре Минска

МИНСК, 11 июн — Sputnik. Дорожно-транспортное происшествие случилось на перекрестке проспекта Независимости и улицы Ленина сегодня около трех часов дня в Минске, передает корреспондент Sputnik с места аварии.

Водитель автомобиля не справился с управлением на скользком после дождя покрытии проезжей части. В итоге "Опель" занесло и бросило через гранитное декоративное ограждение на клумбу.



© Sputnik/ На месте ДТП работают сотрудники ГАИ



© Sputnik/ "Опель" вылетел с проезжей части в клумбу

Молодой водитель и два пассажира не пострадали, но шокированы произошедшим.



© Sputnik/ В результате ДТП повреждены три пролета ограждения возле подземного перехода напротив ГУМа

Согласно предварительной версии, причиной аварии стала "лысая" резина "Опеля". Автомобиль в момент ДТП двигался со скоростью 40 километров в час.



© Sputnik/ Причиной аварии стала "лысая" резина

В результате ДТП машина лишилась обеих осей. Повреждены три пролета ограждения возле подземного перехода напротив ГУМа. На месте аварии работают сотрудники ГАИ.