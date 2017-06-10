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Фотофакт: Opel вылетел в клумбу с проезжей части в центре Минска

11.06.2017 15:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 июн — Sputnik. Дорожно-транспортное происшествие случилось на перекрестке проспекта Независимости и улицы Ленина сегодня около трех часов дня в Минске, передает корреспондент Sputnik с места аварии.

Водитель автомобиля не справился с управлением на скользком после дождя покрытии проезжей части. В итоге "Опель" занесло и бросило через гранитное декоративное ограждение на клумбу.

Фотофакт: Opel вылетел в клумбу с проезжей части в центре Минска
© Sputnik/
На месте ДТП работают сотрудники ГАИ
Фотофакт: Opel вылетел в клумбу с проезжей части в центре Минска
© Sputnik/
"Опель" вылетел с проезжей части в клумбу

Молодой водитель и два пассажира не пострадали, но шокированы произошедшим.

Фотофакт: Opel вылетел в клумбу с проезжей части в центре Минска
© Sputnik/
В результате ДТП повреждены три пролета ограждения возле подземного перехода напротив ГУМа

Согласно предварительной версии, причиной аварии стала "лысая" резина "Опеля". Автомобиль в момент ДТП двигался со скоростью 40 километров в час.

Фотофакт: Opel вылетел в клумбу с проезжей части в центре Минска
© Sputnik/
Причиной аварии стала "лысая" резина

В результате ДТП машина лишилась обеих осей. Повреждены три пролета ограждения возле подземного перехода напротив ГУМа. На месте аварии работают сотрудники ГАИ.

 
Теги: Минск
 
 
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Автомобиль занесло на скользкой после дождя дороге, так как на нем была установлена "лысая" резина.

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