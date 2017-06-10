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Фотофакт: Opel вылетел в клумбу с проезжей части в центре Минска
11.06.2017 15:45 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 июн — Sputnik. Дорожно-транспортное происшествие случилось на перекрестке проспекта Независимости и улицы Ленина сегодня около трех часов дня в Минске, передает корреспондент Sputnik с места аварии.
Водитель автомобиля не справился с управлением на скользком после дождя покрытии проезжей части. В итоге "Опель" занесло и бросило через гранитное декоративное ограждение на клумбу.
© Sputnik/
На месте ДТП работают сотрудники ГАИ
© Sputnik/
"Опель" вылетел с проезжей части в клумбу
Молодой водитель и два пассажира не пострадали, но шокированы произошедшим.
© Sputnik/
В результате ДТП повреждены три пролета ограждения возле подземного перехода напротив ГУМа
Согласно предварительной версии, причиной аварии стала "лысая" резина "Опеля". Автомобиль в момент ДТП двигался со скоростью 40 километров в час.
© Sputnik/
Причиной аварии стала "лысая" резина
В результате ДТП машина лишилась обеих осей. Повреждены три пролета ограждения возле подземного перехода напротив ГУМа. На месте аварии работают сотрудники ГАИ.
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Автомобиль занесло на скользкой после дождя дороге, так как на нем была установлена "лысая" резина.
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