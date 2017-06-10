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Самогонный аппарат взорвался в Дукоре
11.06.2017 16:20 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 июн — Sputnik. Разрыв твердотопливного котла самогонного аппарата произошел в субботу в агрогородке Дукора Пуховичского района Минской области, сообщили Sputnik в региональном МЧС.
Инцидент произошел еще в первую половину дня субботы — спасатели узнали о разрыве самогонного котла около половины двенадцатого.
В результате взрыва самогонного аппарата пострадал сотрудник местной винокурни — он госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Также около 30% тела мужчины получили ожоги.
Из-за взрыва аппарата в Дукоре произошло и частичное обрушение кровли строения, повреждено имущество. Горения из-за ЧП не произошло.
Причины инцидента с самогонным аппаратом выясняются специалистами. Усадьба в Дукоре, где произошел взрыв, имеет лицензию на самогоноварение.
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При взрыве пострадал работник винокурни – у него ожоги приблизительно 30% тела.
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