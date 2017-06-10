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Найдена предсмертная записка "кратовского стрелка"

11.06.2017 18:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 июн — Sputnik. Предсмертную записку обнаружили на месте спецоперации по ликвидации "кратовского стрелка", сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Правоохранительные органы пока не дают официального комментария по поводу находки и не раскрывают дословный текст записки, однако известно, что Игорь Зенков жалуется в ней, что устал от жизни. "По тексту можно сделать вывод, что он был психологически нестабилен и подавлен", — пишет издание.

Найдена предсмертная записка "кратовского стрелка"
© Sputnik Максим Блинов
"Кратовский стрелок" ликвидирован в Подмосковье

Житель подмосковного поселка Кратово, экс-сотрудник МЧС Игорь Зенков в субботу вечером открыл огонь по прохожим из окна своего дома, а затем несколько часов отстреливался от силовиков и забрасывал их гранатами. После полуночи "стрелка" ликвидировали. Жертвами Зенкова стали четыре человека, еще двое госпитализированы. Кроме того, легкие ранения получили несколько силовиков.

Следователи не исключают, что при пожаре могла погибнуть и мать стрелка, которая жила с ним: в последнее время она болела и не могла передвигаться. Разбор завалов сгоревшего дома еще продолжается.

Как выяснили следователи, "кратовский стрелок" неоднократно был в горячих точках, но никогда не принимал участия в боевых действиях. При нападении мужчина использовал оружие старых образцов: часть он привез из командировки в Чечню, часть являлась самодельным. Никаких разрешений на хранение оружия у него не было.

 
Теги: Минск
 
 
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Источник не раскрыл ее дословный текст, однако отметил, что ее автор, Игорь Зенков, жалуется в ней на усталость от жизни.

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