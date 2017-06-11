В Минске двух мужчин засыпало землей во время строительных работ на частном участке

Около 17 часов 11 июня спасателям сообщили о том, что двух мужчин в Минске засыпало землей при проведении земляных работ по устройству фундамента, сообщили в пресс-службе МЧС .



Фото: МЧС

38-летний зять хозяйки частного дома на улице Аннаева вместе со своим 30-летним братом оказались в трехметровой яме, засыпаные по пояс землей. Мужчины делали фундамент для сарая, когда произошел обвал грунта.

Спасатели освободили мужчин и выполнили некоторые работы для стабилизации стены деревянной хозпостройки, т.к. была возможность обрушения.

Одного из братьев доставили в больницу с предварительным диагнозом «синдром сдавливания».



Фото: МЧС