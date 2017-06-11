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В Мядельском районе мужчина получил ожоги после взрыва отопительного котла

12.06.2017 09:43 — ЧП | Tut.by  
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11 июня спасателям поступило сообщение о задымлении в одном из жилых домов агрогородка Занарочь (Мядельский район). В результате взрыва отопительного котла пострадал хозяин жилища. Подробности сообщает Минское областное управление МЧС.

Накануне мужчина растапливал котел на твердом топливе в подвале, чтобы подогреть воду в системе отопления. В результате взрыва был уничтожен котел и блочная перегородка в топочной, а также остекление на веранде.

Сам хозяин с предварительным диагнозом «термические ожоги 25% тела» госпитализирован в реанимацию местной больницы.

— Причина разрыва устанавливается. Рассматриваемая версия причины возникновения разрыва котла — нарушение правил эксплуатации отопительного котла, — рассказала официальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швайбович.


Фото: пресс-служба МЧС

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Накануне мужчина растапливал котел на твердом топливе в подвале, чтобы подогреть воду в системе отопления.

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