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В Могилеве в коттедже нашли трупы мужа и жены с колото-резаными ранами
В одном из частных домов в Могилеве найдены тела супружеской пары. Возбуждено уголовное дело по факту убийства. Подробности
Погибшие — семейная пара возрастом 32 и 43 года. Тела супругов с колото-резаными ранениями нашли в доме родственники.
Следователи и эксперты Госкомитета судебных экспертиз провели тщательный осмотр места преступления и территории вокруг.
— Обнаружено предполагаемое орудие совершения преступления — нож, — рассказала официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 139 Уголовного кодекса (Убийство). Санкция статьи — от 6 до 15 лет лишения свободы.
— В рамках уголовного дела проверяются и выясняются все обстоятельства преступления, в том числе мотивы его совершения. В этих целях производится комплекс следственных действий, исследуются вещественные доказательства, изучается образ жизни супругов, — добавила Оксана Соленюк.
Известно, что у супругов осталась несовершеннолетняя дочь. С ней сейчас работают психологи.
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Тела мужчины и женщины с колото-резаными ранениями нашли в доме родственники. У пары осталась несовершеннолетняя дочь, с ней сейчас работают психологи.
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Архив (ЧП)
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