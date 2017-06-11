В Могилеве в коттедже нашли трупы мужа и жены с колото-резаными ранами

В одном из частных домов в Могилеве найдены тела супружеской пары. Возбуждено уголовное дело по факту убийства. Подробности сообщает Управление Следственного комитета по Могилевской области.





Погибшие — семейная пара возрастом 32 и 43 года. Тела супругов с колото-резаными ранениями нашли в доме родственники.

Следователи и эксперты Госкомитета судебных экспертиз провели тщательный осмотр места преступления и территории вокруг.

— Обнаружено предполагаемое орудие совершения преступления — нож, — рассказала официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.





Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 139 Уголовного кодекса (Убийство). Санкция статьи — от 6 до 15 лет лишения свободы.

— В рамках уголовного дела проверяются и выясняются все обстоятельства преступления, в том числе мотивы его совершения. В этих целях производится комплекс следственных действий, исследуются вещественные доказательства, изучается образ жизни супругов, — добавила Оксана Соленюк.

Известно, что у супругов осталась несовершеннолетняя дочь. С ней сейчас работают психологи.