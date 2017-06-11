ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Могилеве в коттедже нашли трупы мужа и жены с колото-резаными ранами

12.06.2017 09:58 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В одном из частных домов в Могилеве найдены тела супружеской пары. Возбуждено уголовное дело по факту убийства. Подробности сообщает Управление Следственного комитета по Могилевской области.


Погибшие — семейная пара возрастом 32 и 43 года. Тела супругов с колото-резаными ранениями нашли в доме родственники.

Следователи и эксперты Госкомитета судебных экспертиз провели тщательный осмотр места преступления и территории вокруг.

— Обнаружено предполагаемое орудие совершения преступления — нож, — рассказала официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.


Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 139 Уголовного кодекса (Убийство). Санкция статьи — от 6 до 15 лет лишения свободы.

— В рамках уголовного дела проверяются и выясняются все обстоятельства преступления, в том числе мотивы его совершения. В этих целях производится комплекс следственных действий, исследуются вещественные доказательства, изучается образ жизни супругов, — добавила Оксана Соленюк.

Известно, что у супругов осталась несовершеннолетняя дочь. С ней сейчас работают психологи.

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 67
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тела мужчины и женщины с колото-резаными ранениями нашли в доме родственники. У пары осталась несовершеннолетняя дочь, с ней сейчас работают психологи.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Мядельском районе мужчина получил ожоги после взрыва отопительного котла
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика