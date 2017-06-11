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Сарай для тещи: двух минчан засыпало грунтом

12.06.2017 10:02 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 июн — Sputnik. Сотрудники МЧС спасли двух минчан, на которых обрушился грунт во время строительства сарая, сообщили в экстренных службах столицы.

Сообщение спасателям о том, что в Минске на улице Аннаева двух мужчин во время проведения земляных работ засыпало землей, поступило в минувшее воскресенье во второй половине дня.

"Зятя хозяйки частного дома, который вместе со своим младшим братом делали фундамент для сарая, засыпало землей в трехметровой яме", — сообщили Sputnik в понедельник в МЧС.

В результате того, что обрушился грунт, мужчины оказались по пояс в земле, уточнили собеседники агентства.

Спасатели освободили мужчин, один из которых был госпитализирован с диагнозом "синдром сдавливания", отметили в МЧС.

 
Теги: Минск
 
 
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Спасатели освободили мужчин, один из которых был доставлен в больницу с диагнозом "синдром сдавливания".

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