Тела мужа и жены с ножевыми ранениями обнаружены в Могилеве

МИНСК, 12 июн — Sputnik. Супружеская пара из Могилева обнаружена мертвой, на телах мужчины и женщины — множественные ножевые ранения, сообщили в СК.

"В одном из частных домов в Могилеве родственниками обнаружены тела супругов 1973 и 1984 годов рождения с колото-резаными ранениями", — сообщила Sputnik в понедельник официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

По ее словам, следователи, сотрудники милиции, эксперты-криминалисты провели осмотр места преступления, обследовали территорию, зафиксировали обнаруженные следы.

"Обнаружено предполагаемое орудие совершения преступления — нож", — сказала Соленюк.

По данному факту управлением Следственного комитета по Могилевской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 "Убийство" Уголовного кодекса Беларуси.

"Следствие рассматривает все версии произошедшего. В рамках уголовного дела проверяются и выясняются все обстоятельства преступления, в том числе мотивы его совершения", — сказала собеседник агентства.

В этих целях производится комплекс следственных действий, исследуются вещественные доказательства, изучается образ жизни супругов.

"У супругов осталась несовершеннолетняя дочь, с ней сейчас работают психологи", — отметила официальный представитель УСК.