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ГАИ: гродненец насмерть сбил парня, испугался и уехал с места ДТП

12.06.2017 13:10 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 июн — Sputnik. Проводится проверка по факту ДТП, в результате которого погиб 24-летний молодой человек, сообщили Sputnik в понедельник в Госавтоинспекции Гродно.

Авария произошла в конце минувшей недели в темное время суток — 33-летний житель Гродно на Peugeot по пути на работу недалеко от железнодорожной станции Аульс сбил 24-летнего сельчанина, который скончался на месте.

По предварительным данным, сельчанин лежал на проезжей части. В ГАИ также уточнили, что молодой человек не был обозначен фликерами.

Водитель Peugeot испугался и не позвонил в милицию, а вернулся в город, припарковал свою машину возле вокзала и уехал на работу на такси.

В ходе расследования сотрудники МВД решили проверить предприятия, расположенные в районе, где было совершено ДТП, и таким образом вычислили опоздавшего на смену, которым и был виновник ДТП. По информации ГАИ, мужчина сознался в произошедшем.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Водитель был найден в результате проверки, в ходе которой правоохранители вычисляли тех, кто опоздал на смену на предприятиях, расположенных недалеко от места...

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