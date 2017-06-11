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Пьяный водитель BMW врезался в Audi под Ивацевичами

12.06.2017 14:57 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 июн — Sputnik. Проводится проверка по факту дорожной аварии с участием водителя, находившегося в нетрезвом состоянии, сообщили Sputnik в понедельник в ГАИ Брестской области.

Пьяный водитель BMW врезался в Audi под Ивацевичами
© Sputnik / Виктор Толочко
ГАИ: гродненец насмерть сбил парня, испугался и уехал с места ДТП

ДТП произошло в минувшую субботу во второй половине дня на 3-м километре автодороги между населенными пунктами Коссово и Гладыши — 27-летний житель Ивацевичского района за рулем BMW 324 выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с AUDI A4.

"Ауди" после столкновения вылетела в кювет.

В результате лобового удара пострадали водитель и 26-летний пассажир BMW. С травмами они были госпитализированы в районную больницу Ивацевичей. В ГАИ отметили, что в момент аварии они не были пристегнуты.

В ходе уточнения обстоятельств ДТП стало известно, что водитель BMW в момент аварии был нетрезв, никогда не получал удостоверения, а также 16 раз привлекался за нарушение ПДД, в том числе и за пьяную езду.

 
Теги: Минск
 
 
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Как водитель, так и пассажир BMW не были пристегнуты, в результате лобового столкновения они получили травмы и были госпитализированы.

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ГАИ: гродненец насмерть сбил парня, испугался и уехал с места ДТП
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