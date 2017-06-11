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Авария с участием 4 машин произошла в Минске
12.06.2017 15:14 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 июн – Sputnik. Четыре легковых автомобиля столкнулись в Минске на перекрестке, сообщила Sputnik в понедельник старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Центрального РУВД Минска Анастасия Редько.
Авария произошла в понедельник около 10:20 на пересечении улиц Карастояновой и Некрасова.
"Водитель, управляя Peugeot, совершая левый поворот в сторону Бангалор, не уступил дорогу движущейся во встречном направлении прямо Toyota", – сказала Редько.
По ее словам, в результате автомобиль Toyota отбросило на две стоящие на перекрестке машины – Opel и Nissan.
Редько уточнила, что в аварии никто из водителей и пассажиров автомобилей не пострадал. В настоящее время ГАИ проводит по факту ДТП проверку.
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Столкновение автомобилей произошло из-за несоблюдения одним из водителей ПДД: он не уступил дорогу при повороте.
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