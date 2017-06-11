Авария с участием 4 машин произошла в Минске

МИНСК, 12 июн – Sputnik. Четыре легковых автомобиля столкнулись в Минске на перекрестке, сообщила Sputnik в понедельник старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Центрального РУВД Минска Анастасия Редько.

Авария произошла в понедельник около 10:20 на пересечении улиц Карастояновой и Некрасова.

"Водитель, управляя Peugeot, совершая левый поворот в сторону Бангалор, не уступил дорогу движущейся во встречном направлении прямо Toyota", – сказала Редько.

По ее словам, в результате автомобиль Toyota отбросило на две стоящие на перекрестке машины – Opel и Nissan.

Редько уточнила, что в аварии никто из водителей и пассажиров автомобилей не пострадал. В настоящее время ГАИ проводит по факту ДТП проверку.