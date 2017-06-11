МИНСК, 12 июн – Sputnik. Более 80 человек были эвакуированы из многоквартирного дома в Барановичах из-за поступившей информации о взрывном устройстве, находящемся в мусорных баках, сообщил телеканал ОНТ со ссылкой на правоохранителей.



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Инцидент в райцентре произошел 12 июня: в милицию утром обратился сотрудник ЖКХ, который сообщил, что на электронную почту коммунальщиков пришло сообщение, в котором говорилось, что в мусорных баках в одном из дворов на улице Наконечникова может находиться взрывное устройство.

По информации телеканала, на место выбыли оперативники, саперы и сотрудники МЧС. Из близлежащего многоквартирного дома были эвакуированы 87 человек.

Саперы по результатам проверки взрывчатки в баках не обнаружили. В настоящее время правоохранители проводят по данному факту проверку.