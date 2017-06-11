ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Неизвестный "заминировал" мусорные баки в Барановичах

12.06.2017 15:53 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 12 июн – Sputnik. Более 80 человек были эвакуированы из многоквартирного дома в Барановичах из-за поступившей информации о взрывном устройстве, находящемся в мусорных баках, сообщил телеканал ОНТ со ссылкой на правоохранителей.

Неизвестный "заминировал" мусорные баки в Барановичах
© Sputnik/ Роман Шантар
Житель Витебска "заминировал" здание местного УВД и требовал деньги

Инцидент в райцентре произошел 12 июня: в милицию утром обратился сотрудник ЖКХ, который сообщил, что на электронную почту коммунальщиков пришло сообщение, в котором говорилось, что в мусорных баках в одном из дворов на улице Наконечникова может находиться взрывное устройство.

По информации телеканала, на место выбыли оперативники, саперы и сотрудники МЧС. Из близлежащего многоквартирного дома были эвакуированы 87 человек.

Саперы по результатам проверки взрывчатки в баках не обнаружили. В настоящее время правоохранители проводят по данному факту проверку.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Саперы по результатам проверки взрывчатки в баках не обнаружили. В настоящее время правоохранители проводят по данному факту проверку.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Авария с участием 4 машин произошла в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика