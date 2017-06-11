|
Неизвестный "заминировал" мусорные баки в Барановичах
12.06.2017 15:53 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 июн – Sputnik. Более 80 человек были эвакуированы из многоквартирного дома в Барановичах из-за поступившей информации о взрывном устройстве, находящемся в мусорных баках, сообщил телеканал ОНТ со ссылкой на правоохранителей.
Инцидент в райцентре произошел 12 июня: в милицию утром обратился сотрудник ЖКХ, который сообщил, что на электронную почту коммунальщиков пришло сообщение, в котором говорилось, что в мусорных баках в одном из дворов на улице Наконечникова может находиться взрывное устройство.
По информации телеканала, на место выбыли оперативники, саперы и сотрудники МЧС. Из близлежащего многоквартирного дома были эвакуированы 87 человек.
Саперы по результатам проверки взрывчатки в баках не обнаружили. В настоящее время правоохранители проводят по данному факту проверку.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Саперы по результатам проверки взрывчатки в баках не обнаружили. В настоящее время правоохранители проводят по данному факту проверку.
|
Архив (ЧП)
Комментарии