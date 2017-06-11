Двухлетний мальчик утонул в пруду под Молодечно

МИНСК, 12 июн – Sputnik. Двухлетний ребенок утонул в пруду одном из садовых товариществ около деревни Бояры Молодечненского района, сообщил Sputnik начальник пресс-службы УВД Минского облисполкома Евгений Сачек.



© Фото: СК Беларуси Соцсети о трагедии под Бешенковичами: как можно оставить ребенка одного

Трагедия произошла в минувшую пятницу вечером – правоохранителям об инциденте сообщили из местной больницы.

"Родители с двумя детьми отдыхали на даче. По предварительной информации, когда дети, 2-летний ребенок и его старший брат, подошли к пожарному водоему, малыш упал в воду", – рассказал Сачек.

По словам представителя УВД, дети находились на даче под присмотром взрослых, однако именно в момент трагедии они отвлеклись.

Молодечненский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту гибели ребенка.

Практически аналогичный случай произошел 4 июня в деревне Рубеж в Бешенковичском районе: тогда в пруду возле дома утонул оставшийся без присмотра родителей мальчик, которому тоже было два года .