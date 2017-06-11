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Двухлетний мальчик утонул в пруду под Молодечно
12.06.2017 16:28 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 июн – Sputnik. Двухлетний ребенок утонул в пруду одном из садовых товариществ около деревни Бояры Молодечненского района, сообщил Sputnik начальник пресс-службы УВД Минского облисполкома Евгений Сачек.
© Фото: СК Беларуси
Трагедия произошла в минувшую пятницу вечером – правоохранителям об инциденте сообщили из местной больницы.
"Родители с двумя детьми отдыхали на даче. По предварительной информации, когда дети, 2-летний ребенок и его старший брат, подошли к пожарному водоему, малыш упал в воду", – рассказал Сачек.
По словам представителя УВД, дети находились на даче под присмотром взрослых, однако именно в момент трагедии они отвлеклись.
Молодечненский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту гибели ребенка.
Практически аналогичный случай произошел 4 июня в деревне Рубеж в Бешенковичском районе: тогда в пруду возле дома
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Малыш упал в пожарный водоем в тот момент, когда родители отвлеклись.
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