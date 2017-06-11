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Криминалисты сообщили подробности убийства семейной пары в Могилеве
12.06.2017 16:20 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 июн — Sputnik. Смерть семейной пары из Могилева наступила в результате проникающих ножевых ран грудной клетки, сообщили в ГКСЭ.
Трагедия в семье случилась накануне, по данному факту возбуждено уголовное дело, идет расследование. В одном из частных домов в Могилеве родственники
"В срочном порядке были проведены судебно-медицинские исследования тел погибших. Медицинский судебный эксперт выявил как на теле женщины, так и на теле мужчины проникающие колото-резаные ранения грудной клетки", — сообщили Sputnik в понедельник в Государственном комитете судебных экспертиз.
Там отметили, что обнаруженные телесные повреждения находятся в причинной связи с наступившей смертью.
Также экспертам предстоит провести судебно-биологическую, медико-криминалистическую, дактилоскопическую и ряд других экспертиз, подчеркнули собеседники агентства.
По данному факту управлением Следственного комитета по Могилевской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 "Убийство" Уголовного кодекса Беларуси.
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Тела 33-летней женщины и ее 44-летнего мужа со множественными ножевыми ранениями были обнаружены в собственном доме их родственниками.
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Архив (ЧП)
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