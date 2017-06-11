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Взрыв котла в Мядельском районе: мужчина попал в реанимацию

12.06.2017 16:19 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 июн – Sputnik. Житель Мядельского района пострадал в результате взрыва отопительного котла, сообщили Sputnik в понедельник в МЧС Беларуси.

Взрыв котла в Мядельском районе: мужчина попал в реанимацию
© Sputnik / Виктор Толочко
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Инцидент в агрогородке Занарочь произошел утром накануне: сообщение спасателям о задымлении в доме поступило в 12:13.

"Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, выяснилось, что произошел разрыв отопительного котла в подвале", – сообщили в ведомстве.

По информации спасателей, 34-летний хозяин дома получил тяжелые ожоги и был доставлен в реанимацию Мядельской центральной районной больницы. Его состояние медики оценивают как тяжелое.

В настоящее время специалисты МЧС устанавливают причину взрыва отопительного котла.

 
Теги: Минск
 
 
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Молодой хозяин дома в настоящее время находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое.

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