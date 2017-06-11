Взрыв котла в Мядельском районе: мужчина попал в реанимацию

МИНСК, 12 июн – Sputnik. Житель Мядельского района пострадал в результате взрыва отопительного котла, сообщили Sputnik в понедельник в МЧС Беларуси.



© Sputnik / Виктор Толочко Самогонный аппарат взорвался в Дукоре

Инцидент в агрогородке Занарочь произошел утром накануне: сообщение спасателям о задымлении в доме поступило в 12:13.

"Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, выяснилось, что произошел разрыв отопительного котла в подвале", – сообщили в ведомстве.

По информации спасателей, 34-летний хозяин дома получил тяжелые ожоги и был доставлен в реанимацию Мядельской центральной районной больницы. Его состояние медики оценивают как тяжелое.

В настоящее время специалисты МЧС устанавливают причину взрыва отопительного котла.