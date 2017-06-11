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Предотвращен побег осужденных из колонии в Шклове

12.06.2017 16:42 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 июн – Sputnik. Сотрудники исправительной колонии в Шклове задержали трех обсужденных, которые пытались совершить побег, сообщили в пресс-службе внутренних войск МВД Беларуси.

Предотвращен побег осужденных из колонии в Шклове
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Попытка побега из ИК предотвращена, трое беглецов задержаны в течение пяти минут войсковым нарядом контролеров", – сообщили Sputnik в понедельник пресс-службе. 

По словам собеседников, заключенные, завершив работы на производственной зоне, взломали замок зажигания погрузчика "Амкодор" и угнали его, направив в строну основного заграждения. "Они пытались пойти на таран", – уточнили в пресс-службе.

Конвоир увидел передвижение техники по территории исправительной колонии, поднял и из штатного оружия сделал предупредительный выстрел в воздух. Осужденные не успели покинуть территорию колонии, через пять минут они были задержаны. 

Во внутренних войсках сообщили, что все трое отбывали длительные сроки наказания – двое за убийства (14 и 20 лет) и один за изнасилование (25 лет). "Все трое находятся на начальной стадии отбывания наказания", – сказали собеседники Sputnik. 

В Беларуси предусмотрена уголовная ответственность за побег из исправительного учреждения. Попытки побега из закрытых учреждений пенитенциарной системы МВД Беларуси являются единичными.

 
Теги: Минск
 
 
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Насильник и двое убийц угнали автопогрузчик и пытались "пойти на таран" основного заграждения на территории ИК в Шклове.

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