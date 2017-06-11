Вооруженного обрезом сетевика задержали в Светлогорском районе

МИНСК, 12 июн – Sputnik. Сотрудники инспекции охраны животного и растительного мира при поддержке бойцов ОМОН задержали в Светлогорском районе рыболова-браконьера, вооруженного обрезом охотничьего ружья, сообщила газета " Ранак ".

На водоем инспекторы выехали после поступлении информации от местных жителей о мужчине, который занимался незаконным ловом рыбы на Светлогорском водохранилище.

Сотрудники Светлогорской МРИ задержали браконьера, у которого было обнаружены сети, рыба, острога, а также обрез гладкоствольного охотничьего ружья и патроны к нему.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 281 Уголовного кодекса Беларуси (незаконная добыча рыбы или других водных животных). В настоящее время задержанный находится в ИВС, следователи выясняют, откуда у него появилось оружие.