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Вооруженного обрезом сетевика задержали в Светлогорском районе

12.06.2017 17:17 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 июн – Sputnik. Сотрудники инспекции охраны животного и растительного мира при поддержке бойцов ОМОН задержали в Светлогорском районе рыболова-браконьера, вооруженного обрезом охотничьего ружья, сообщила газета "Ранак".

Вооруженного обрезом сетевика задержали в Светлогорском районе
CC BY-SA 2.0 / nordliht / https://www.flickr.com/photos/nordliht/19840968036/in/dateposted/
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На водоем инспекторы выехали после поступлении информации от местных жителей о мужчине, который занимался незаконным ловом рыбы на Светлогорском водохранилище.

Сотрудники Светлогорской МРИ задержали браконьера, у которого было обнаружены сети, рыба, острога, а также обрез гладкоствольного охотничьего ружья и патроны к нему.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 281 Уголовного кодекса Беларуси (незаконная добыча рыбы или других водных животных). В настоящее время задержанный находится в ИВС, следователи выясняют, откуда у него появилось оружие.

 
Теги: Минск
 
 
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В настоящее время задержанный находится в ИВС, следователи выясняют, откуда у него появилось оружие.

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