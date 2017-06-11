Поляк на параплане случайно залетел в Беларусь

МИНСК, 12 июн – Sputnik. Сотрудники Государственного пограничного комитета задержали возле белорусско-польской границы гражданина Польши, который случайно залетел на параплане в Беларусь, сообщили Sputnik в понедельник в ГПК.

Параплан был обнаружен в небе накануне в пункте пропуска "Козловичи": его заметили не только пограничники, но и местные жители, которые сообщили об этом на заставу.

"Нарушитель был задержан сотрудниками Брестской пограничной группы в 600 метрах от государственного рубежа сразу же после приземления", – сказали в ГПК.

Польский спортсмен пограничникам пояснил, что он заблудился. При этом 42-летний поляк думал, что находится вблизи города Бяла-Подляска.

По информации ГПК, в отношении парапланериста был начат административный процесс, ему грозит штраф и депортация из Беларуси.