ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Поляк на параплане случайно залетел в Беларусь

12.06.2017 18:28 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 12 июн – Sputnik. Сотрудники Государственного пограничного комитета задержали возле белорусско-польской границы гражданина Польши, который случайно залетел на параплане в Беларусь, сообщили Sputnik в понедельник в ГПК.

Поляк на параплане случайно залетел в Беларусь
© Фото: ГПК
"Гулявшего" вблизи границы жителя Грозного задержали в Брестском районе

Параплан был обнаружен в небе накануне в пункте пропуска "Козловичи": его заметили не только пограничники, но и местные жители, которые сообщили об этом на заставу.

"Нарушитель был задержан сотрудниками Брестской пограничной группы в 600 метрах от государственного рубежа сразу же после приземления", – сказали в ГПК.

Польский спортсмен пограничникам пояснил, что он заблудился. При этом 42-летний поляк думал, что находится вблизи города Бяла-Подляска. 

По информации ГПК, в отношении парапланериста был начат административный процесс, ему грозит штраф и депортация из Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В отношении парапланериста был начат административный процесс, ему грозит штраф и депортация из Беларуси.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Вооруженного обрезом сетевика задержали в Светлогорском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика