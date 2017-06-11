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В Молодечненском районе в пожарном водоеме утонул 2-летний мальчик

12.06.2017 18:35 — ЧП | Tut.by  
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Вечером 9 июня в техническом водоеме у деревни Бояры Молодечненского района утонул 2-летний мальчик. Об этом TUT.BY рассказал официальный представитель УВД Миноблисполкома Евгений Сачек.

Инцидент произошел неподалеку от дачного участка, куда семья приехала отдохнуть.

По предварительным данным, двухлетний мальчик со старшим братом подошли к пожарному водоему. Малыш упал в воду. Хотя дети были под присмотром, но именно в этот момент родители отвлеклись.

По факту гибели ребенка Молодечненский районный отдел Следственного комитета проводит проверку.

 
 
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Малыш вместе со старшим братом оказался у пожарного водоема рядом с дачей. Ребенок упал в воду, но родители не сразу заметили это.

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