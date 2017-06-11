Проигравшийся украинец разбил бокал о голову клиента клуба в Солигорске

МИНСК, 12 июн – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в игорном клубе в Солигорске гражданина Украины, который разбил бокал о голову другого посетителя, сообщил Sputnik в понедельник официальный представитель УВД Минского облисполкома Александр Марченко.



© Фото: Минский метрополитен Минчанин сломал нос милиционеру в минском метро: возбуждено дело

По информации милиции украинец и пострадавший – 24-летний солигорчанин друг друга не знали, а сидели в клубе за соседними автоматами.

"Пьяный иностранец проигрался и свой гнев выместил на парне, сидевшем рядом – разбил о его голову стеклянный бокал", – сообщил Марченко.

Он также уточнил, что мужчину задержали оперативники Солигорского РОВД, в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси (особо злостное хулиганство).

По словам собеседника Sputnik, 27-летнему украинцу грозит до десяти лет лишения свободы, его также могут лишить вида на жительство в республике.