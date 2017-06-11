|
Проигравшийся украинец разбил бокал о голову клиента клуба в Солигорске
12.06.2017 18:50 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 июн – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в игорном клубе в Солигорске гражданина Украины, который разбил бокал о голову другого посетителя, сообщил Sputnik в понедельник официальный представитель УВД Минского облисполкома Александр Марченко.
© Фото: Минский метрополитен
По информации милиции украинец и пострадавший – 24-летний солигорчанин друг друга не знали, а сидели в клубе за соседними автоматами.
"Пьяный иностранец проигрался и свой гнев выместил на парне, сидевшем рядом – разбил о его голову стеклянный бокал", – сообщил Марченко.
Он также уточнил, что мужчину задержали оперативники Солигорского РОВД, в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси (особо злостное хулиганство).
По словам собеседника Sputnik, 27-летнему украинцу грозит до десяти лет лишения свободы, его также могут лишить вида на жительство в республике.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Украинцу грозит до десяти лет лишения свободы, его также могут лишить вида на жительство в республике.
|
Архив (ЧП)
Комментарии