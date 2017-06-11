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Проигравшийся украинец разбил бокал о голову клиента клуба в Солигорске

12.06.2017 18:50 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 июн – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в игорном клубе в Солигорске гражданина Украины, который разбил бокал о голову другого посетителя, сообщил Sputnik в понедельник официальный представитель УВД Минского облисполкома Александр Марченко.

Проигравшийся украинец разбил бокал о голову клиента клуба в Солигорске
© Фото: Минский метрополитен
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По информации милиции украинец и пострадавший – 24-летний солигорчанин друг друга не знали, а сидели в клубе за соседними автоматами.

"Пьяный иностранец проигрался и свой гнев выместил на парне, сидевшем рядом – разбил о его голову стеклянный бокал", – сообщил Марченко.

Он также уточнил, что мужчину задержали оперативники Солигорского РОВД, в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси (особо злостное хулиганство). 

По словам собеседника Sputnik, 27-летнему украинцу грозит до десяти лет лишения свободы, его также могут лишить вида на жительство в республике.

 
Теги: Минск
 
 
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Украинцу грозит до десяти лет лишения свободы, его также могут лишить вида на жительство в республике.

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