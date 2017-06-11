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Милиция нашла мужчину, укравшего в Гродно пожертвования для хосписа
12.06.2017 19:10 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 июн – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Гродно мужчину, который подозревается в краже части денег из коробки для пожертвований для детского хосписа, сообщили Sputnik в УВД Гродненского облисполкома.
Деньги пропали 11 июня из помещения центра продажи компьютеров и телефонов, расположенного на улице Антонова областного центра. О произошедшем работники магазина сразу сообщили в РОВД.
"Через час мужчина был задержан правоохранителями на железнодорожном вокзале", – сказали в УВД.
Там также сообщили, что задержанный является 23-летним жителем Мозыря. Ранее молодой человек уже привлекался к ответственности за подобные действия.
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На поиски злоумышленника сотрудникам правоохранительных органов понадобился час – мужчину нашли на вокзале.
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