Милиция нашла мужчину, укравшего в Гродно пожертвования для хосписа

МИНСК, 12 июн – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Гродно мужчину, который подозревается в краже части денег из коробки для пожертвований для детского хосписа, сообщили Sputnik в УВД Гродненского облисполкома.

Деньги пропали 11 июня из помещения центра продажи компьютеров и телефонов, расположенного на улице Антонова областного центра. О произошедшем работники магазина сразу сообщили в РОВД.

"Через час мужчина был задержан правоохранителями на железнодорожном вокзале", – сказали в УВД.

Там также сообщили, что задержанный является 23-летним жителем Мозыря. Ранее молодой человек уже привлекался к ответственности за подобные действия.