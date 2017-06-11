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Девушка утонула в Каменецком районе, перевернувшись на надувном матрасе

12.06.2017 19:26 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 июн – Sputnik. Девушка утонула на водоеме в Каменецком районе после того как перевернулась на надувном матрасе, сообщила в понедельник районная организация ОСВОД.

Девушка утонула в Каменецком районе, перевернувшись на надувном матрасе
© Pixabay
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Инцидент произошел в воскресенье днем на озере Сипурка, находящемся вблизи белорусско-польской границы. Тело водолазы смогли найти только спустя сутки.

"Работниками ОСВОД в 80 метрах от берега на глубине около пяти метров было обнаружено тело утонувшей", – сказали в организации. 

По информации очевидцев, девушка плавала на надувном матрасе и на расстоянии 50 метров от берега перевернулась. 

В ОСВОД призвали граждан, которые собираются на отдых к водоемам быть предельно осторожными на воде.

 
Теги: Минск
 
 
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В ОСВОД призвали граждан, которые собираются на отдых к водоемам быть предельно осторожными на воде.

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