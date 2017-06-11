Девушка утонула в Каменецком районе, перевернувшись на надувном матрасе

МИНСК, 12 июн – Sputnik. Девушка утонула на водоеме в Каменецком районе после того как перевернулась на надувном матрасе, сообщила в понедельник районная организация ОСВОД.



© Pixabay Двухлетний мальчик утонул в пруду под Молодечно

Инцидент произошел в воскресенье днем на озере Сипурка, находящемся вблизи белорусско-польской границы. Тело водолазы смогли найти только спустя сутки.

"Работниками ОСВОД в 80 метрах от берега на глубине около пяти метров было обнаружено тело утонувшей", – сказали в организации.

По информации очевидцев, девушка плавала на надувном матрасе и на расстоянии 50 метров от берега перевернулась.

В ОСВОД призвали граждан, которые собираются на отдых к водоемам быть предельно осторожными на воде.