Думал, что под Бяло-Подляской. Поляк на параплане перелетел госграницу Беларуси

Белорусские пограничники задержали гражданина Польши, который пересек границу на параплане. Как сообщает пресс-служба Госпогранкомитета, инцидент случился 11 июня в районе пункта пропуска «Козловичи».



Фото: gpk.gov.by

Летящий на высоте около 1000 метров со стороны Польши параплан обнаружил пограничный наряд. Его заметили и местные жители и тоже проинформировали пограничников.

Нарушитель был задержан сотрудниками Брестской пограничной группы в 600 метрах от государственного рубежа сразу же после приземления.

Мужчина 1975 года рождения пояснил, что потерял ориентировку на местности. Когда приземлился, решил, что находится неподалеку от польского города Бяла-Подляска.

«В отношении иностранного гражданина начат административный процесс за нарушение госграницы. Спортсмену-любителю грозит крупный штраф с депортацией и запретом въезда в Беларусь», — сообщила пресс-служба Гопогранкомитета.