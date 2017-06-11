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Думал, что под Бяло-Подляской. Поляк на параплане перелетел госграницу Беларуси
Белорусские пограничники задержали гражданина Польши, который пересек границу на параплане. Как сообщает пресс-служба Госпогранкомитета, инцидент случился 11 июня в районе пункта пропуска «Козловичи».
Летящий на высоте около 1000 метров со стороны Польши параплан обнаружил пограничный наряд. Его заметили и местные жители и тоже проинформировали пограничников.
Нарушитель был задержан сотрудниками Брестской пограничной группы в 600 метрах от государственного рубежа сразу же после приземления.
Мужчина 1975 года рождения пояснил, что потерял ориентировку на местности. Когда приземлился, решил, что находится неподалеку от польского города Бяла-Подляска.
«В отношении иностранного гражданина начат административный процесс за нарушение госграницы. Спортсмену-любителю грозит крупный штраф с депортацией и запретом въезда в Беларусь», — сообщила пресс-служба Гопогранкомитета.
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"В отношении иностранного гражданина начат административный процесс за нарушение госграницы. Спортсмену-любителю грозит крупный штраф с депортацией и запретом...
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