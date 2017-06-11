ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Раздосадованный проигрышем в казино украинец разбил бокал о голову жителя Солигорска

12.06.2017 20:43 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В игорном клубе Солигорска 24-летний местный житель получил удар по голове стеклянным бокалом. Удар ему нанес проигравшийся за соседним автоматом гражданин Украины, сообщает пресс-служба Солигорского РОВД.

— Обидчиком оказался 27-летний украинец, делавший ставки на соседнем автомате. Пьяный иностранец проигрался, отчего пришел в ярость. Свой гнев он выместил на парне, сидевшем рядом, и разбил о его голову стеклянный бокал, — рассказал подробности начальник уголовного розыска Солигорского РОВД Валерий Волосюк.

После происшествия злоумышленника задержали оперативники. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 339 УК Беларуси («Особо злостное хулиганство»). Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Также подозреваемого могут лишить вида на жительство в нашей стране.

На момент совершения преступления подследственный проживал в Солигорском районе и нигде не работал.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После происшествия злоумышленника задержали оперативники. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 339 УК Беларуси ("Особо злостное хулиганство").

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Думал, что под Бяло-Подляской. Поляк на параплане перелетел госграницу Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика