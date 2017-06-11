Раздосадованный проигрышем в казино украинец разбил бокал о голову жителя Солигорска

В игорном клубе Солигорска 24-летний местный житель получил удар по голове стеклянным бокалом. Удар ему нанес проигравшийся за соседним автоматом гражданин Украины, сообщает пресс-служба Солигорского РОВД.

— Обидчиком оказался 27-летний украинец, делавший ставки на соседнем автомате. Пьяный иностранец проигрался, отчего пришел в ярость. Свой гнев он выместил на парне, сидевшем рядом, и разбил о его голову стеклянный бокал, — рассказал подробности начальник уголовного розыска Солигорского РОВД Валерий Волосюк.

После происшествия злоумышленника задержали оперативники. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 339 УК Беларуси («Особо злостное хулиганство»). Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Также подозреваемого могут лишить вида на жительство в нашей стране.

На момент совершения преступления подследственный проживал в Солигорском районе и нигде не работал.