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В одном из университетов Сеула произошел взрыв
В южнокорейском университете Ёнсе произошел взрыв, пострадал преподаватель вуза. Об этом сообщает региональное издание
По данным KBS, посылка сдетонировала в тот момент, когда профессор начал распаковывать конверт. Он получил ожоги шеи и рук, полученные ранения не угрожают жизни пострадавшего.
Как сообщает полиция, правоохранители устанавливают причину взрыва, среди версий в том числе рассматривается «террористическая атака».
В середине марта в Париже в офисе Международного валютного фонда произошел
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Посылка сдетонировала в тот момент, когда профессор начал распаковывать конверт.
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