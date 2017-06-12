Радиоактивные цилиндры обнаружены в металлоломе в Гатово

МИНСК, 13 июн – Sputnik. Два металлических цилиндра с превышением радиационного фона были обнаружены в металлоломе в поселке Гатово, сообщили Sputnik во вторник в МЧС Беларуси.

Опасная находка была сделана накануне утром в железнодорожном вагоне с дробленым ломом металла на территории ОАО "Белвторчермет": установка радиационного контроля зафиксировала превышение уровня естественного радиационного фона в 17 раз.

"Был обнаружен металлический предмет цилиндрической формы, мощность экспозиционной дозы на поверхности предмета составила 50 мкЗв/ч, превышение радиационного фона в 250 раз", – сказали в МЧС.

Там также сообщили, что спустя некоторое время нашли второй металлический цилиндр, фон которого превышал естественный в 100 раз.

Найденные предмета спасатели передали для утилизации на предприятие "Экорес". По информации МЧС, в результате никто из работников Белвторчермета не пострадал, радиационного загрязнения окружающей среды не произошло.