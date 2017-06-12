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ГПК: парапланерист из Польши приземлился на окраине Бреста

13.06.2017 08:32 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 июн – Sputnik. Нарушителя государственной границы – парапланериста-любителя из Польши пограничникам помогли обнаружить жители Бреста, сообщила газета "Вечерний Брест" со ссылкой на Государственный пограничный комитет.

ГПК: парапланерист из Польши приземлился на окраине Бреста
CC BY-SA 2.0 / Dion Hinchcliffe / Paraplane pilot over the Oslo Opera House
Поляк на параплане случайно залетел в Беларусь

Гражданин Польши пересек польско-белорусскую границу на параплане в воскресенье 11 июня: его заметили в районе международного пункта пропуска "Козловичи" на километровой высоте.

Как пишет издание, приземлился польский спортсмен на окраине Бреста, а найти его пограничникам помогли местные жители.

Сообщается, что командование Брестской пограничной группы уже выразило благодарность бдительным брестчанам.

Как ранее сообщал Sputnik, поляк в ходе разбирательства пограничникам пояснил, что летал в районе деревни Жмиево-Гае, находящейся возле Цеханува, но заблудился и решил, что добрался до Бяла-Подляски.

Таким образом, спортсмен в общей сложности пролетел до Бреста около 280 километров.

По информации ГПК, поляку грозит депортация с запретом въезда в Беларусь на определенное время и штраф.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Польский спортсмен в общей сложности пролетел до Бреста около 280 километров.

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