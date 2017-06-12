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ГПК: парапланерист из Польши приземлился на окраине Бреста
13.06.2017 08:32 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 июн – Sputnik. Нарушителя государственной границы – парапланериста-любителя из Польши пограничникам помогли обнаружить жители Бреста, сообщила газета "
Гражданин Польши пересек польско-белорусскую границу на параплане в воскресенье 11 июня: его заметили в районе международного пункта пропуска "Козловичи" на километровой высоте.
Как пишет издание, приземлился польский спортсмен на окраине Бреста, а найти его пограничникам помогли местные жители.
Сообщается, что командование Брестской пограничной группы уже выразило благодарность бдительным брестчанам.
Как ранее сообщал Sputnik, поляк в ходе разбирательства пограничникам пояснил, что летал в районе деревни Жмиево-Гае, находящейся возле Цеханува, но заблудился и решил, что добрался до Бяла-Подляски.
Таким образом, спортсмен в общей сложности пролетел до Бреста около 280 километров.
По информации ГПК, поляку грозит депортация с запретом въезда в Беларусь на определенное время и штраф.
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Польский спортсмен в общей сложности пролетел до Бреста около 280 километров.
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