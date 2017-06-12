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Скутерист погиб в Витебском районе, врезавшись в трактор
13.06.2017 09:35 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 июн – Sputnik. Водитель мопеда погиб в результате ДТП в Витебском районе: мужчина врезался в двигавшийся по дороге трактор, сообщили Sputnik во вторник в пресс-службе Министерства внутренних дел Беларуси.
© Sputnik / Виктор Толочко
Авария произошла накануне в 11:10 в районе населенного пункта Шапурово.
"Местный житель, управляя мопедом, столкнулся с двигавшимся в попутном направлении трактором МТЗ", – сказали в МВД.
По информации правоохранителей, 42-летний мужчина от полученных в ДТП травм скончался.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту аварии со смертельным исходом проверку.
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В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту аварии со смертельным исходом проверку.
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