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Скутерист погиб в Витебском районе, врезавшись в трактор

13.06.2017 09:35 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 июн – Sputnik. Водитель мопеда погиб в результате ДТП в Витебском районе: мужчина врезался в двигавшийся по дороге трактор, сообщили Sputnik во вторник в пресс-службе Министерства внутренних дел Беларуси.

Скутерист погиб в Витебском районе, врезавшись в трактор
© Sputnik / Виктор Толочко
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Авария произошла накануне в 11:10 в районе населенного пункта Шапурово.

"Местный житель, управляя мопедом, столкнулся с двигавшимся в попутном направлении трактором МТЗ", – сказали в МВД.

По информации правоохранителей, 42-летний мужчина от полученных в ДТП травм скончался.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту аварии со смертельным исходом проверку.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту аварии со смертельным исходом проверку.

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