Скутерист погиб в Витебском районе, врезавшись в трактор

МИНСК, 13 июн – Sputnik. Водитель мопеда погиб в результате ДТП в Витебском районе: мужчина врезался в двигавшийся по дороге трактор, сообщили Sputnik во вторник в пресс-службе Министерства внутренних дел Беларуси.



© Sputnik / Виктор Толочко ГАИ: гродненец насмерть сбил парня, испугался и уехал с места ДТП

Авария произошла накануне в 11:10 в районе населенного пункта Шапурово.

"Местный житель, управляя мопедом, столкнулся с двигавшимся в попутном направлении трактором МТЗ", – сказали в МВД.

По информации правоохранителей, 42-летний мужчина от полученных в ДТП травм скончался.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту аварии со смертельным исходом проверку.