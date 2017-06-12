МИНСК, 13 июн — Sputnik. Следствие объективно разбирается в деле "Белого легиона", заявил журналистам во вторник председатель комитета государственной безопасности Беларуси Валерий Вакульчик.

Весной 2017 года КГБ возбудил уголовное дело в отношении 26 человек по статье "создание незаконного вооруженного формирования". В СМИ это дело наиболее известно как "дело "Белого легиона".

"Следствие объективно разбирается с теми проблемами, которые есть. Были предъявлены серьезные обвинения, но, если нет доказательств или кто-то невиновен, прекращено", — заявил Вакульчик.

Глава КГБ отметил, что рано говорить о том, дойдет ли дело до суда.

Фигуранты "Белого легиона" подозревались в создании бандформирований и планировании терактов в ходе несанкционированных акций протеста в Беларуси весной этого года. Правоохранительные органы утверждали, что подозреваемые хотели дестабилизировать ситуацию в стране.

"Белому легиону" было посвящено несколько видеорасследований Белорусского государственного телевидения.