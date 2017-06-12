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Вакульчик о "Белом легионе": следствие объективно разбирается
13.06.2017 10:34 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 июн — Sputnik. Следствие объективно разбирается в деле "Белого легиона", заявил журналистам во вторник председатель комитета государственной безопасности Беларуси Валерий Вакульчик.
Весной 2017 года КГБ возбудил уголовное дело в отношении 26 человек по статье "создание незаконного вооруженного формирования". В СМИ это дело наиболее известно как "дело "Белого легиона".
"Следствие объективно разбирается с теми проблемами, которые есть. Были предъявлены серьезные обвинения, но, если нет доказательств или кто-то невиновен, прекращено", — заявил Вакульчик.
Глава КГБ отметил, что рано говорить о том, дойдет ли дело до суда.
Фигуранты "Белого легиона" подозревались в создании бандформирований и планировании терактов в ходе несанкционированных акций протеста в Беларуси весной этого года. Правоохранительные органы утверждали, что подозреваемые хотели дестабилизировать ситуацию в стране.
"Белому легиону" было посвящено несколько видеорасследований Белорусского государственного телевидения.
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Глава КГБ напомнил: если в отношении кого-то из задержанных не было собрано достаточно доказательств причастности к правонарушениям - их отпускали.
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