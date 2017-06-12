Адвокат попросил суд назначить Казакевичу повторную психэкспертизу

МИНСК, 13 июн — Sputnik. Адвокат устроившего кровавую резню в торговом центре "Новая Европа" Влада Казакевича просит суд направить обвиняемого на повторную стационарную комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом он заявил во вторник в Верховном суде, где проходит рассмотрение жалобы в апелляционном порядке на приговор Мингорсуда, передает корреспондент Sputnik.

По словам адвоката, "нужно поручить проведение комплексной экспертизы психиатрам, имеющим большой опыт и научные звания".

Адвокат отметил, что "проведенная ранее психолого-психиатрическая экспертиза не содержит достоверного анализа психологического состояния Казакевича". Также он подверг сомнению заключения психиатров о том, что "Казакевич мог осознавать свои действия на момент совершения преступления".

Адвокат считает, что во время проведенной психолого-психиатрической экспертизы не было проанализировано "появление у Казакевича суицидальных мыслей, депрессивного поведения, недифференцированной сексуальности, не были представлены анализы таких расстройств психики, как суицидальное поведение, фантазирование со сценами садизма, галлюцинаторно-бредовый синдром". Также, по словам адвоката, вынося ему диагноз, эксперты не учли то, что он мечтал убить как можно больше людей.

Адвоката поддержала одна из потерпевших Ирина Баешко, уборщица ТЦ "Новая Европа". Она пострадала меньше всех, так как в прошлом занималась единоборствами. Во время судебного процесса она, в отличие от всех остальных потерпевших, не подавала иск о возмещении морального и материального вреда. Сегодня в зале Верховного суда она сидит рядом с отцом Казакевича.

Прокурор попросил суд отклонить заявленное ходатайство адвоката, отметив, что Казакевич 44 дня проходил комплексную стационарную психолого-психиатрическую экспертизу. Родственники погибшей женщины также попросили суд отклонить ходатайство адвоката.

Муж убитой в ТЦ женщины сообщил журналистам, что родители Казакевича потерпевшим "ничего не выплачивают".

Самого обвиняемого в зале суда нет, присутствует его отец, но комментариев не дает.