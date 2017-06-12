В Березинском районе трактор во время покоса травы задавил мужчину

В Березинском районе трактор косил траву и наехал на мужчину, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Минской области Евгения Куневич.

Сообщение поступило правоохранителям 12 июня от жительницы деревни Новоселки Березинского района. Следователи установили, что водитель трактора наехал на 60-летнего жителя деревни Лешница во время покоса травы. Мужчина от полученных травм погиб на месте.

Зафиксированы и изъяты необходимые для установления обстоятельств ДТП следы и объекты. Для восстановления полной картины произошедшего назначены автотехническая, дактилоскопическая и судебно-медицинская экспертизы.