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На железнодорожной станции под Мюнхеном произошла стрельба
На железнодорожной станции рядом с Мюнхеном неизвестный устроил стрельбу, несколько человек ранены, в том числе полицейский.
Стрельба произошла на станции Unterfoehring, говорится в сообщении полиции в «Твиттере».
«Несколько человек» ранены во время стрельбы на станции, заявили в полиции.
Место происшествия сейчас оцеплено.
Радио Баварии сообщило, что, возможно, инцидент носит не террористический, а криминальный характер.
Пока достоверно не установлена, кто был ранен — полицейский или сам нападавший, пишет агентство Франс пресс.
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СМИ сообщили, что, возможно, инцидент носит не террористический, а криминальный характер.
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