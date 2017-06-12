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На железнодорожной станции под Мюнхеном произошла стрельба

13.06.2017 11:03 — ЧП | Tut.by  
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На железнодорожной станции рядом с Мюнхеном неизвестный устроил стрельбу, несколько человек ранены, в том числе полицейский.


Фото: Reuters

Стрельба произошла на станции Unterfoehring, говорится в сообщении полиции в «Твиттере».

«Несколько человек» ранены во время стрельбы на станции, заявили в полиции.

Место происшествия сейчас оцеплено.

Радио Баварии сообщило, что, возможно, инцидент носит не террористический, а криминальный характер.

Пока достоверно не установлена, кто был ранен — полицейский или сам нападавший, пишет агентство Франс пресс.

 
 
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СМИ сообщили, что, возможно, инцидент носит не террористический, а криминальный характер.

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