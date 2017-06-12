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КГБ задержал в 2017 году 8 террористов
13.06.2017 11:37 — ЧП | Sputnik Беларусь
Минск, 13 июн — Sputnik. Комитет государственной безопасности задержал в этом году восемь человек, причастных к террористической деятельности, заявил журналистам во вторник глава КГБ Валерий Вакульчик.
© Sputnik / Виктор Толочко
По словам главы КГБ, в прошлом году были задержаны 17 человек по подозрению в терроризме, в 2015-м — 21 человек. С начала текущего года в республике задержали восьмерых.
"Это лица, которые причастны к террористической и экстремистской деятельности, которые находились в международном розыске, которые были в Сирии", — рассказал подробности Вакульчик.
По словам председателя Комитета государственной безопасности, один из задержанных террористов приехал в Беларусь из Германии. Он уточнил, что боевик террористической организации при себе имел взрывное устройство. Как установило следствие, которое еще продолжается, террорист готовился к совершению террористического акта в одной из европейских стран.
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Один из задержанных готовил террористический акт в Европе, при задержании у него было изъято взрывное устройство.
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