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На реке в Каменецком районе перевернулся надувной матрас - утонула 29-летняя девушка

13.06.2017 11:43 — ЧП | Tut.by  
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12 июня в озере Сипурка Каменецкого района водолазы обнаружили тело 29-летней девушки, сообщили TUT.BY в областном совете ОСВОД.

Несчастный случай произошел 11 июня. Девушка плавала на надувном матраце по реке. Примерно в 60 метрах от берега плавсредство перевернулось, и молодая жительница района утонула.

12 июня ее тело было обнаружено водолазами на глубине примерно 5-ти метров. По неподтвержденной информации, девушка воспитывала двоих детей. По факту гибели проводится проверка.

 
 
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