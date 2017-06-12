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На реке в Каменецком районе перевернулся надувной матрас - утонула 29-летняя девушка
12 июня в озере Сипурка Каменецкого района водолазы обнаружили тело 29-летней девушки, сообщили TUT.BY в областном совете ОСВОД.
Несчастный случай произошел 11 июня. Девушка плавала на надувном матраце по реке. Примерно в 60 метрах от берега плавсредство перевернулось, и молодая жительница района утонула.
12 июня ее тело было обнаружено водолазами на глубине примерно 5-ти метров. По неподтвержденной информации, девушка воспитывала двоих детей. По факту гибели проводится проверка.
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Девушка отплыла слишком далеко от берега.
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