Под следствие попали оптовики, торгующие в РБ и РФ стройматериалами

МИНСК, 13 июн – Sputnik. Управление Следственного комитета по Минску расследует уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении двух директоров одной из крупных оптово-розничных сетей, реализующей на территории Беларуси и России стройматериалы и оборудование, сообщили Sputnik в УСК.



© Sputnik Александр Вильф Директор ЖКХ Полоцка попался на махинациях с дровами

Дело было возбуждено по материалам проверки, которую провели сотрудники управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и Минску.

"Должностные лица с 2013 по 2016 год реализовывали своим клиентам строительные материалы и оборудование за наличный расчет, но не оприходовали выручку по кассовым аппаратам", – рассказали в УСК.

Там также добавили, что руководители вносили в бухгалтерский учет предприятия фиктивные документы, по которым товары якобы реализовывались в адрес "лжепредпринимательских" структур. Такая схема позволяла подозреваемым занижать налогооблагаемую базу и не уплачивать налоги.

По предварительным данным, ущерб от незаконной деятельности составил около 600 тысяч рублей (приблизительно 300 тысяч долларов США).

В УСК отметили, что деятельность группы "лжепередпринимателей", оказывавшей услуги данному предприятию, была пресечена финансовой милицией в 2016 году. В настоящее время следственные действия ведутся в отношении семи участников группы.