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Верховный суд оставил в силе приговор Казакевичу

13.06.2017 12:25 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 июн — Sputnik. Верховный суд Беларуси оставил в силе приговор Мингорсуда Владиславу Казакевичу, который устроил кровавую резню в торговом центре "Новая Европа", передает корреспондент Sputnik во вторник.

Верховный суд оставил в силе приговор Казакевичу
© Sputnik / Анна Нефедова
Адвокат попросил суд назначить Казакевичу повторную психэкспертизу

Адвокат Казакевича просил суд отменить приговор и отправить дело на повторное рассмотрение. Об этом просила суд и потерпевшая Ирина Баешко, уборщица в ТЦ. Все остальные потерпевшие, в том числе муж убитой женщины и ее мать, просили суд оставить приговор в силе. Муж убитой женщины Александр Александронец, убеждая суд оставить приговор Казакевичу, назвал его белорусским Брейвиком и сказал, что вина во многом лежит на его родителях.

Как ранее сообщал Sputnik, устроившего кровавую резню в минском ТЦ "Новая Европа" 8 октября прошлого года Казакевича суд первой инстанции — Мингорсуд — приговорил к 15 годам лишения свободы. Адвокат данное решение обжаловал.

 
Теги: Минск
 
 
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Муж убитой женщины Александр Александронец, убеждая суд оставить приговор Казакевичу, назвал его белорусским Брейвиком и сказал, что вина во многом лежит на его...

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